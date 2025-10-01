２０２５年度上半期（４〜９月）の国内新車販売台数は、前年度同期比０・５％増の２１８万５４台で上半期として２年ぶりに増加した。米国が輸入自動車への追加関税を４月に発動して以降、各社は国内市場を重視する姿勢を強めており、競争が激しくなっている。新型車の投入時期によって各社の明暗が分かれた。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が１日発表した。メーカー別では、経営再建中の日産自動車が１６