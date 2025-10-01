国内で356店舗を展開する『焼肉きんぐ』は、4,000円分のクーポン券や非売品のオリジナルグッズ4点が入った「焼肉きんぐの福袋2026」(税込3,000円)の抽選受付を2025年10月６日(月)よりスタートする。今年は公式アプリからの事前抽選販売となり、当選者は2026年１月２日(金)より店頭にて購入できる。■数量限定「焼肉きんぐの福袋2026」について販売方法：事前抽選販売(焼肉きんぐ公式アプリからお申し込み)販売価格：3,000円(税込)