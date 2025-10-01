◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(1日、東京ドーム)中日・ボスラー選手の打球が天井に消えるハプニングがありました。6回、バルドナード投手のストレートをライト方向へ打ち上げたボスラー選手。しかし高く舞い上がった打球はグラウンドに落ちてこず。東京ドームの天井に開いている穴にすっぽりと入り、エンタイトル2ベースとなりました。2塁ベースに到達したボスラー選手は困惑しながらも笑顔を見せました。