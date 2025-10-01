女優の北川景子が主演を務める映画『ナイトフラワー』(11月28日公開)のロング予告が公開となった。これにはピアニスト・⾓野隼⽃が書き下ろした本作のエンディングテーマ 『Spring Lullaby』が使用されている。映画『ナイトフラワー』のロング予告が公開第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた『ミッドナイトスワン』の内田英治監督が原案・脚本・監督を務めた本作は、昼はパート、夜はスナックで働きながら、2人