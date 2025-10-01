日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は１日、リング禍の再発防止策を発表した。８月に東京・後楽園ホールで開催された興行に出場した浦川大将さん（帝拳）と神足茂利さん（Ｍ・Ｔ）が急性硬膜下血腫のため死去。ＪＢＣは事故検証委員会の中間報告をもとに、対応策を公表した。ＪＢＣは「救急救命士の指導の下、適切な搬送方法、手順などのレクチャーを受け、搬送のデモンストレーションを行っている。施設管理者と協働して、