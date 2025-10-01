俳優の小野真弓さん（44）が2025年9月26日、自身のインスタグラムを更新し、秋ムード漂うコーディネートを披露した。「こんばんにゃ」「こんばんにゃ」とつづり、猫柄のスカートを合わせた秋コーデを投稿。「ねこねこねこねこ」「猫まみれスカート！！」と報告している。インスタグラムに投稿された写真では、白い長袖ブラウスと猫柄のスカートを着用。スタイリッシュなブーツを履き、笑顔で秋らしいコーデを披露している。この投