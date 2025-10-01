◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１日・東京ドーム）巨人のＡ・バルドナード投手が再昇格後の初登板で１回１安打無失点。左腕の位置を下げたサイド気味の新フォームで好投した。１軍マウンドは７月２９日の中日戦（バンテリンＤ）以来２か月ぶり。6回、先頭・ボスラーの右中間方向の飛球が天井の隙間に入り、球場ルールで二塁打に。いきなり不運な形で得点圏に走者を背負ったが、続く鵜飼を中飛、森を空振り三振、辻本を