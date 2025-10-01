◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１日・東京ドーム）６回、この回から登板した巨人バルドナードは先頭のボスラーを二塁後方への飛球に打ち取った。だが、白球が落ちてこない。ドーム天井の穴にすっぽり入って消えてしまった。場内は騒然とした。東京ドームの特別ルールでは、屋根の穴に消えた場合の判定について「ホールインワン、じゃなくてボールデッド。それがフェア地域内なら打者、走者ともに２個の安全進塁権が