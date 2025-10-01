お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志が１日、自身のＸを更新した。吉本興業が運営するコミュニティーサイト「ＦＡＮＹ」公式Ｘに投稿された動画をリポストした。動画は３５秒で紫色の四角いテレビにモノクロ画像がいくつか映し出された後、砂嵐のような画面に切り替わりテレビにのアップになっていき、最後に「２０２５．１１．１」と表示された。同日はインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル」の開始日だ。