秋田朝日放送 秋田や岩手・山形で橋の名前が書かれた金属の板「銘板」を盗んだ疑いで県内の男を含む３人が逮捕されました。 警察によりますと、窃盗の疑いで逮捕されたのは秋田県美郷町の塗装工池田悠弥容疑者（２５）と岩手県の高橋健太容疑者（５１）、小松勇太容疑者（２１）の３人です。 主犯格とみられる池田容疑者は４月に岩手県北上市で橋に設置されていた銘板４枚を盗んだ疑いが持たれているほか、秋田県横手市で