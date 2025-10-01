山口銀行などを傘下に持つ山口フィナンシャルグループ＝YMFGの内定通知式が、1日、下関市で行われました。内定通知式には、来年春に入社を予定している大学生と大学院生が出席しました。式では岡田健吾執行役員が「みなさんがYMFGを選び、地域の豊かな未来を共創していく決意を固められたことに感謝と敬意を表します」とあいさつしました。山口銀行など3つの銀行を傘下に持つYMFGは通年採用を実施していますが、きょう現在、