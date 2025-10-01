「巨人−中日」（１日、東京ドーム）東京ドームに珍事が発生した。六回、中日・ボスラーがバルドナードの投球を捉えた打球は高く舞い上がったが、野手は上空を見上げたまま。打球はドーム天井に吸い込まれ、そのまま落ちてこなかった。すぐさま審判が二塁ベースを指さして二塁打とジャッジ。巨人ナイン、スタンドのファンからもあ然とした空気が流れ、二塁ベースに到達したボスラーも天井を見上げながら、不思議そうな表情を浮