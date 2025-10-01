◇パ・リーグ西武ーオリックス（2025年10月1日京セラＤ）横浜（神奈川）出身の西武の2年目左腕・杉山遙希投手（20）がプロ2度目の先発マウンドに上がった。昨年9月12日の楽天戦以来となる1軍登板。左腕は初回、4本の適時打を含む6安打を許していきなり4点を失った。2、3回は無失点も、3―4と追い上げた直後の4回、2死一塁で太田に左中間への特大2ランを被弾した。続く5回には先頭の中川に四球。ここから杉本に左翼線