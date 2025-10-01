【マニラ共同】フィリピン最高裁は1日、南部ミンダナオ島で今月13日に予定された自治政府樹立に向けた議会選の延期を命じる決定をしたと発表した。ミンダナオ島の和平プロセスの重要な節目だったが、合意形成に失敗し見送られた。