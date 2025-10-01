日本郵便で、配達員の点呼が不適切だったこと受け国土交通省は、全国111の郵便局を対象に、軽貨物車の使用を停止する処分を行いました。県内では、3郵便局、あわせて4台となっています。軽貨物車の使用停止処分となったのは全国111の郵便局、あわせて188台です。日本郵便をめぐっては、社内調査で、集配を担うおよそ2300の郵便局で、配達員の飲酒の有無などを確認する点呼を怠っていたことが判明し、国交省がことし6月に、トラック