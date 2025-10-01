トレーディングカードゲームを扱う「ホビーステーション」は、人気のポケモンカードゲームの抽選販売を実施しています。2025年9月30日12時から10月2日23時59分まで、複数の再販商品の応募を受け付けています。「テラスタルフェスex」は最大4BOXまで抽選の対象商品を紹介します。（1）ポケモンカードゲーム ハイクラスパック 「テラスタルフェスex」（2）ポケモンカードゲームMEGA 拡張パック「メガブレイブ」「メガシンフォニア」