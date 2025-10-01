子ども食堂の支援などに使われる赤い羽根共同募金運動が、1日から全国一斉に始まりました。（園児）「募金、お願いします！」山口市のゆめタウン山口ではキックオフイベントが開かれ、亀山幼稚園の園児が募金への協力を呼びかけました。「赤い羽根共同募金運動」は、毎年10月1日から全国一斉で行われていてことしで79回目を迎えます。県内のことしの目標額は、去年を上回る3億4065万円で、集まったお金は、子ども食堂の支援など地