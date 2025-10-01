工藤静香が9月30日、自身のInstagramを更新。親友のイモトアヤコと高尾山で登山を楽しんだ様子を報告している。 （関連：【写真】工藤静香、親友 イモトアヤコと高尾山へ笑いっぱなしの道中に「学生さんみたい」「歳の差を感じない2人」） 工藤はInstagramに「めちゃくちゃ楽しい休日でした」と綴り、イモトと登山を楽しむ様子を投稿。工藤が「もうさ～絢ちゃんがお湯を沸かして、コーヒー豆をミルし