山口県を舞台に開かれる大型観光キャンペーン＝デスティネーションキャンペーンそのプレイベントがきょう（1日）から始まりました。山口プレDCのスタートを記念して、SLやまぐち号の特別運行が行われ、JR新山口駅での出発式には多くの鉄道ファンが駆け付けました。「（SLは）一生懸命煙を吐いて走っている姿がとてもかっこいいなと思います」「（期間中）珍しい列車がいっぱい来るんですよね。万博が一旦