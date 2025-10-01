【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、史上最高記録をぞくぞく更新する快挙を達成した。 ■オリコン、Billboard JAPAN で歴代記録を樹立 オリコン週間ストリーミングランキング（10月6日付）にて、週間再生数3219.9万回を記録し、BTS「Butter」の記録を超えて「オリコン史上最高週間再生数を記録」の快挙を達成。歴代最高記録を樹立。 Bil