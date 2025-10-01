（台北中央社）現代美術家の奈良美智さんは、台湾巡回展で販売したグッズの売り上げから200万台湾元（約966万円）を、東部・花蓮県で発生した洪水被害の被災者支援のために寄付する。グッズ製作を担当する企業が1日、発表した。巡回展のグッズ製作を担う「ビッグアート」（大鴻芸術）は1日、巡回展の公式フェイスブックを通じ、奈良さんとの協議の末、グッズ売り上げの中から200万元を洪水被害の被災者支援のために寄付することを