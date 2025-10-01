（新北中央社）新北市政府は1日、建設予定の新北ドーム（新北大巨蛋）について、市南部・樹林区の「機五」エリアと市北部の淡水区の「淡海二期」エリアの2カ所を優先評価地点に選定したと発表した。今後、実施可能性を評価し、最終的な建設地を来年決定するとしている。市は新北ドームの建設を「新北2050発展ビジョン」の重要な一環と位置付けている。侯友宜（こうゆうぎ）市長は、スポーツ施設としての役割だけでなく、試合やパフ