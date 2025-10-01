先日三木谷会長が『値上げしない宣言』を打ち出した楽天モバイルに対抗して、KDDIの格安プラン「povo 2.0」が大幅値下げに踏み切りました。 ahamoやLINEMOも圧倒する内容で、好きな時に通話定額などのトッピング […]