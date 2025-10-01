2025年10月2日（木）から10月5日（日）の4日間、東京都の『代々木公園』にて、北海道の食が集結する『第35回 北海道フェアin代々木』が開催されます。 画像：株式会社北日本広告社札幌本社 道産牛の肉寿司や、北海道朝一丼、炙り牛トロいくら丼、濃厚札幌味噌ラーメンなど、北海道ならではの味わいが一同に集結！ 画像：株式会社北日本広告社札幌本社 さらに、初登場の十勝牛トロ丼や、山本牧場ソフトなど、見逃せないグ