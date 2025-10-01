中国の人工知能（AI）開発企業・DeepSeek（深度求索、ディープシーク）は9月29日、実験的な新モデル「DeepSeek-V3．2-Exp」を発表しました。本モデルは、V3．1-Terminusを発展させたもので、「次世代アーキテクチャーに向けた中間ステップ」と位置付けられています。最大の特徴は「DeepSeek Sparse Attention（ディープシーク・スパースアテンション）」の導入です。これは長文処理における訓練と推論の効率化を目指した仕組みで、