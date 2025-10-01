Image: シャオミ・ジャパン 値上げが優しすぎる。ガジェットからバッテリーから家電、まさかのEV車まで。幅広いラインナップで高コスパプロダクトを送り出してくるXiaomi（シャオミ）。その価格的な魅力は、間違いなくシャオミを選ぶ理由となっていると感じているのですが、残念ながら10月1日から価格改定（値上げ）が行なわれました。https://t.co/KyOfbYDrzd- Xiaomi Japan (@XiaomiJapan)