10月に入り、2025年もあと3か月となる中、熊本市の鶴屋百貨店でおせちの予約受け付けが始まりました。■吉田佳記者「色とりどりの食材が入った重箱が並んでいます。ことしも残り3か月を切り、おせち料理を考える季節がやってきました」 熊本市の鶴屋百貨店で1日から始まったおせちの予約では、県内のホテルや京都の老舗料亭などが手がけた高級おせちなどが並んでいます。今年の傾向を店側に聞くと…？■鶴屋百貨店 守部賢正セ&#