歌手で女優の沢田亜矢子の娘で、シンガーソングライターの澤田かおりが1日、自身のインスタグラムで第2子を出産したことを報告した。澤田は「第二子を出産しました。無事に生まれてきてくれてありがとう！」とつづり、生まれたばかりの我が子を抱く様子をアップした。澤田は米国シアトル生まれ、東京都育ち。井上陽水やMISIAのツアーに同行して才能を磨き、楽曲提供なども行っている。