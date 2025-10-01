人気・実力ともにトップクラスの日本人女子タッグが仲良し動画をアップ。しかし、直近のやり取りを知るファンからは「本当の愛？ 偽物か？」などと心配のコメントも寄せられている。【映像】本当に仲良し？ 日本人女子タッグの“意味深動画”WWE女子スーパースターのアスカが9月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。ユニット“カブキ・ウォーリアーズ”としてともに活動する日本人パートナー、カイリ・セインとの仲睦まじいやり