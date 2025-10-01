岐阜県各務原市のJR高山線の踏切で10月1日、特急ひだと車が衝突し、複数の乗客がケガをしています。警察などによりますと、午後4時45分ごろ、各務原市蘇原興亜町のJR高山線の踏切で、高山発名古屋行きの「特急ひだ」とキャリアカーが衝突しました。特急列車の乗客が撮影した写真では、窓ガラスが粉々になって車内に散乱している様子が確認できます。JR東海によりますと、乗客およそ200人のうち10人ほどがケガをし