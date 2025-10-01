「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのバウアーが３回４安打３四球４失点。８月２１日以来、１カ月ぶりの登板は６８球でのＫＯとなった。初回に筒香の２ランなどで３点の援護を得たが、直後の二回に無死満塁のピンチを招くと、田中の２点右翼線二塁打、投手の小川には同点の右犠飛を許し、岩田には勝ち越しの左翼線二塁打を浴びた。三回は無失点に抑えたものの、村上、中村悠に四球を与えるなど不安定