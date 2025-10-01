右中間方面への“特高”飛球で■巨人 ー 中日（1日・東京ドーム）中日のジェイソン・ボスラー内野手は1日、東京ドームでの巨人戦に「4番・一塁」で出場した。6回の第3打席で放った打球が天井に消える珍事が発生した。“球場ルール”で二塁打と判定された。6回先頭のボスラーが右中間方向へ放った打球は高く舞い上がり、東京ドームの天井の隙間に入り込み、落ちてこなかった。右翼手の中山は両手を広げてポカン。中堅手の若林も