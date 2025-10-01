海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「国税に突然資産を奪われる！？ このカードを利用すればこの問題は解決します！」と題した動画で、『海外移住者のための金融戦略』について、実体験や最新事情を交え徹底解説した。 冒頭、宮脇氏は「一つの契約を将来、子供たちの数だけ分割して、それぞれの国の通貨で渡す。そんなことも可能なんです」「遺産分割の協議なんかも不要なわけですね」と、国際相