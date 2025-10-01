元HKT48のメンバーで、タレントの渡部愛加里（わたなべ・あかり＝20）がこのほど、自身初の写真集（宝島社）を2025年11月19日に発売することを発表した。それにあわせて、まぶしすぎる大胆ショット連発な先行カットが公開された。 【写真】アイドル時代は見られなかった大胆カット！20歳の覚悟が伺えます！ 今作は渡部がHKT48時代に過ごした福岡で全編撮影。屋形船を楽しむ様子や屋台での食事シーンなど、等身大