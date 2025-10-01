土台となる擁壁ごと崩れ、マンションの敷地内に倒れこんだ住宅。一夜が明けた1日、現場では、おびただしい量のがれきの撤去作業が続けられました。東京・杉並区にある木造2階建ての住宅が突然倒壊したのは、9月30日午後7時過ぎのこと。近隣住民は当時の様子を「スローモーションみたいにダダダって崩れ落ちた」と話します。事故前の衛星画像と比べると、中央にある茶色い屋根の建物がなくなっているのが分かります。住宅には50代の