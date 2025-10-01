また、旬の味覚が狙われました。新潟市西蒲区で約200個の「ナシ」が盗まれる被害がありました。県内では果物が盗まれる被害が相次いでいて警察が注意を呼びかけています。被害があったのは、新潟市西蒲区の農家の畑です。警察などによりますと、9月30日午前9時ごろ、農家の男性が収穫しようと畑を訪れたところ、約200個・6万円相当のナシが盗まれているのが見つかりました。手間暇かけて育ててきた旬の味覚。被害にあったのはほど