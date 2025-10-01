元イタリア代表DFファビオ・カンナバーロ氏はウズベキスタン代表の新監督に就任する可能性があるようだ。ナポリでプロキャリアをスタートさせ、その後パルマ、インテル、ユヴェントス、レアル・マドリードと欧州ビッグクラブを渡り歩いた同氏。イタリア代表として2006年のW杯優勝に欠かせない役割を担い、バロンドールも受賞した史上最高のDFの1人だ。アル・アハリで現役生活を終えた後は指導者に転身し、これまで広州恒大やベネヴ