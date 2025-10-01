日本航空（JAL）は、東京/羽田〜福岡・沖縄/那覇線で10月に臨時便を設定した。東京/羽田〜沖縄/那覇線が4便、東京/羽田〜福岡線が2便の計6便を運航する。機材は国際線仕様のボーイング737-800型機を使用する。■ダイヤJL991東京/羽田（08：20）〜沖縄/那覇（11：10）／10月24日・25日JL992沖縄/那覇（11：55）〜東京/羽田（14：20）／10月24日・25日JL395東京/羽田（17：45）〜福岡（19：45）／10月24日JL396福岡（20：55