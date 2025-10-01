命名権を募集していた「防府市スポーツセンター」の愛称がきょう（1日）から「ダイキョーニシカワスクエア」となり看板の除幕式が行われました。「防府市スポーツセンター」のネーミングライツを取得したのは市内に4つの生産拠点をもつ総合プラスチックメーカー＝ダイキョーニシカワです。新たな愛称は「ダイキョーニシカワスクエア」。看板の色は会社のコーポ