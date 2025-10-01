◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１日・東京ドーム）中日の２年目・草加勝投手がプロ初登板初先発し、４回１／３を８安打５失点だった。初回に５失点と炎上。ほろ苦デビューとなった。初回。先頭・丸の右中間への二塁打でいきなりピンチを背負うと、２四死球も絡み、２死満塁から中山に１４７キロ直球を右前に運ばれて２点の先制を許した。そこから、浦田の左中間への適時二塁打、山瀬の左前適時打と３連打を浴び、５点を失