Ｊ２山口は葛西徹也強化部長の退任を発表した。「これまでの取り組みと今後の方向性を協議した結果、双方合意のもと９月３０日付で退任することになりました」としている。後任はスカウト兼トップチームアシスタントコーチだった３６歳の佐藤謙介氏。横浜ＦＣ、山口で選手として活躍した。葛西氏はクラブを通じて「このようなタイミングでクラブを離れることになり、日頃から応援いただいている皆様に申し訳ない気持ちと、勝