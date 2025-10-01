タレント梅宮アンナ（53）が1日、都内で「ピンクリボンフェスティバル2025オープニングナイト」に登壇した。昨年8月に乳がんを公表。同11月に右胸の全摘出手術を受け、今年3月に抗がん剤治療、4月に放射線治療を終えた。「おかげさまでずっと順調にきてまして、元気です」と現在の体調を明かした。8月には自身のインスタグラムで沖縄での水着姿を披露し、「右胸なくても水着を着る」と力強いメッセージを発信した。右胸の再建はし