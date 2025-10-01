参政党のボードメンバー兼政調会長補佐に就任した豊田真由子元衆院議員が１日、東京・品川駅前で行われた街頭演説会に登壇した。アンチが大挙集結し、サイレンやブザーが鳴り響く異様な雰囲気の中、マイクを握った豊田氏は消え入りそうな声で、「参政党に入れていただきました豊田真由子と申します。今日はものすごくドキドキ、たくさん心配しながらやってきた。こんなにたくさんの方々が一体となって、みんなが生き生きと活動