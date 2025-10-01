すでに視線は「次」に向けられている。３０日（日本時間１０月１日）にドジャースタジアムで行われたワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）初戦。ドジャースは大谷翔平（３１）が自身初となるポストシーズン１試合２本の本塁打を放つなどレッズを１０―５で圧倒し、先勝した。この白星でシリーズ突破に王手をかけたチームの面々は、すでに４日（同５日）から敵地シチズンズ・バンク・パークでスタートするフィリーズとのナ・リーグ地