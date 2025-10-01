ホーム社が発行するアイドル雑誌「Duet」編集部の公式X（旧ツイッター）が1日に更新され、12月号をもって休刊することを発表した。掲載した文書では「このたび、Duetは2025年12月号（11月7日発売）をもちまして、休刊することになりました」と発表。「創刊からこれまでの39年間、多くの読者の皆様、そして、取材させていただいた多くのタレント、アーティストの皆様、関係者の皆様に支えていただき歩んでこられたこと、心から感謝