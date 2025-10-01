男子ゴルフの「第55回バンテリン東海クラシック」が10月2日、愛知県みよし市で開幕します。松山茉生選手(17)は、飛距離を武器に成長を続ける現役高校生で、今年も注目が集まっています。名古屋市出身の松山茉生選手(17)は、親元を離れて福井工大附属福井高校に通っています。現在2年生で、寮生活を送っています。松山選手の武器は「ロングドライブ」。2024年の大会3日目に行われたドライビングコンテストでは、並み居るプロ