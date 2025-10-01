グラビアアイドルの沢美沙樹さんのFLASHデジタル写真集「沢美沙樹渚の街まで」がリリースしました。グラビア界のニューヒロインと呼ばれる彼女の眩しい肢体は必見です。【写真】フレッシュ美ボディの沢美沙樹さん「ミスマガジン2024」のベスト16選出後、数多くの雑誌のグラビアページを席巻する沢さｎ。「沢美沙樹渚の街まで」の撮りおろしでは、海沿いにたたずむ洋館が舞台です。緑豊かな庭や砂浜ではしゃぐイノセントな表情