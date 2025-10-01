「フェイラー」のギフトコンセプトショップ「LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）」は、10月2日（木）から、サンリオキャラクターの“ポムポムプリン”とコラボレーションした商品を、全国の店舗や公式オンラインショップで一括抽選販売する。【写真】トートバッグやポーチもかわいい！コラボアイテム一覧■ラインナップは全9種類今回発売されるのは、「フェイラー」の人気デザインであるプリンモチーフの“ラ