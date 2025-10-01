¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤1ÇÕ¤Ç¡Ä?¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥­¡¼?¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²ÖºéÉö¹á(24)¤¬¡¢½é¤á¤Æµå¾ì¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÆü¤Îµ­Ï¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö½é¤á¤Æµå¾ì¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÆü¤Îµ­Ï¿¥®¡¼¥¿¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤1ÇÕ¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤àÁ°(»î¹çÁ°)¤Î¼Ì¿¿¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¸å(2²óÉ½)¤Î¼Ì¿¿¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈäÏª¤·¤¿¡£°û¼òÁ°¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë±Ô¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°û¼ò¸å¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤ÎÏÓ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ê¤È¤í¤ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë