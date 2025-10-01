J2サガン鳥栖は1日、福岡大3年のFW合戸晴矢（ごうと・はるや）の2027年シーズン加入が内定したと発表した。合戸は福岡県出身の21歳。身長177センチ、体重73キロ。FCLAPASIONのU12や同U15、福岡大若葉高を経て福岡大に進学した。スピードを生かしたドリブル突破とシュート力が持ち味。高い得点能力に加え、攻守にわたり献身的なハードワークができるという。合戸はクラブを通じ、次のようにコメントした。「この度、2027